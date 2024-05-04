İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren seferleri başladı

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İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin ilki, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan trenle yapılıyor.

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Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

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Boyraz, törende yaptığı konuşmada, demir yollarının Türkiye için ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar ulaşan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik öneminin büyük olduğunu söyledi.

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Bu gerçekten hareketle 2002'den beri demir yollarının devlet politikası olarak ele alındığını aktaran Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"2002-2023 yılları arasında ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi vizyonuna sahip çıktık. 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Demir yollarımızı tamamen elden geçirdik ve yeniledik. 2002'de 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci hızlı tren işletmeciliği yaptık."

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"Yüksek hızlı trenle bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdık"

Boyraz, ilk olarak 2009'da faaliyete geçirdikleri Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hatlarının takip ettiğini hatırlatarak, son olarak 26 Nisan 2023'te Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı açtıklarını kaydetti.

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saatlik yolu 2 saate indirdiklerini anlatan Boyraz, Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerinin Ankara merkezli hızlı tren ana ağına bağlanmasıyla bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın hızlı trenle seyahat ettiğini dile getirdi.

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Boyraz, "Sivas ve Ankara'dan yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yolcularımızdan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul seferleri talepleri doğrultusunda artık bu seferlerden biri İstanbul'a devam edecek şekilde planlanmıştır. Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da saat 13.00'te hareket eden yüksek hızlı tren seferi bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek." diye konuştu.

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Türkiye'nin yüksek hızlı tren geçmişine değinen Boyraz, yüksek hızlı trenle 2009'dan bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdıklarını vurguladı. Boyraz, "Şimdi İstanbul seferlerinde de bu sayıyı daha da artırmaya başlayacağız. Bugün hareket edecek trenlerle ilgili bilgileri aldığımızda toplam 803 yolcumuza biletleme yapılmış. Bunun 370'i İstanbul'dan direkt Sivas'a giden Sivaslı yolcular oluyor. Dolayısıyla büyük bir talebin de olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi. Çalışması süren yeni tren hatlarına da değinen Boyraz, projeler hakkında da bilgi verdi.

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İstanbul-Sivas arası yüksek hızlı trenle 7 saat 18 dakikada kat edilecek

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yalçın, Ankara-Sivas yüksek hızlı treninden bugüne kadar bir milyonun üzerinde kişinin yararlandığını dile getirerek, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerde tüm yolcuların taleplerini takip ettiklerini söyledi.

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Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da müşterilerimizden gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri değerlendirilmiş, şirketimizin müşteri memnuniyetini en üst seviyesine çıkarma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız tamamlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle hayata geçirdiğimiz, bugün ilk seferine uğurlayacağımız İstanbul-Sivas yüksek hızlı trenimiz, İstanbul-Sivas hattını 7 saat 18 dakikada, Sivas-İstanbul hattını da 7 saat 8 dakikada katedecek."

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İstanbul-Sivas ve Sivas-İstanbul ekspres yüksek hızlı tren seferleri başladı

İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek.