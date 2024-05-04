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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 11:03

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren seferleri başladı

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi, düzenlenen törenle 08.40'ta başladı.

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