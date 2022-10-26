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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:37

İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesine operasyon!

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyerek 500 dolara satan çeteye operasyon düzenlendi. 4 kişinin tutuklandığı operasyonda, şüphelilerin sahte kimliklerle mor ışık altında video çekerek, müşterilerini belgelerin gerçek olduğuna ikna ettikleri, güven kazanmak için ödemeyi de havale yoluyla aldıkları tespit edildi.

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