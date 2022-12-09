  • $18,6512
  • 19,7224
  • 1074
  • 4913.34

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 11:23

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu! 4 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlardan satılıyor

İstanbul'da sahte kanser ve hormon ilaçlarını piyasaya sürme hazırlığında olan bir gruba düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Sahte ilaçların yüzde 80'inin kanser ilacı olduğu ve bu ilaçların da 4 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlardan satıldığı öğrenildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.