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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 13:23

İstanbul'da oto sanayi sitesinde patlama! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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