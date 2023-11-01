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Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 12:40

İstanbul'da kaçak silah operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 73 tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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