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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:26

İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler! Önceki yıla göre yüzde 9 arttı

İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre geçen sene yüzde 9 arttı. Hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe oldu.

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