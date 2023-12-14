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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:22

İstanbul'da gece toplu taşımaya erişim sıkıntısı yaşanıyor

İstanbullular, yaşamın 24 saat devam ettiği şehirlerden biri olarak nitelendirilen kentte gece saatlerinde toplu taşımayla ulaşım sağlamada zorluk çekerken, her gece kesintisiz hizmet veren metrobüs ile 9 İETT hattı ve sadece hafta sonu gece seferi uygulanan 7 metro hattı megakent için yetersiz kalıyor.

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