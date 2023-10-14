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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 19:32

İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi... Binlerce kişi katıldı

Milli İrade Platformunca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen 'Büyük Filistin Yürüyüşü' yapıldı.

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