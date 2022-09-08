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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:50

İstanbul'da bu pazar trafiğe kapatılacak yollar! İşte detaylar

İstanbul'da triatlon müsabakası yüzünden birçok cadde trafiğe kapatılacak. Bunu duyan vatandaşlar, İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar? sorusunu yöneltiyor. 11 Eylül Pazar günü İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte detaylar…

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