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Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 16:44

İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolonlar riskli

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki kolon, kiriş ve bunların taşıyıcı elemanlarının birleşim noktalarındaki etriye sıklığının 2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'ne uygun olmadığının görüldüğünü belirterek, 'Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım.' dedi.

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