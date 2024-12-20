İstanbul Havalimanı kışa hazır! 7 filo, birbiriyle eş zamanlı ve bağlantılı çalışacak

Şu an için kar yağışının beklenmediğini dile getiren Büyükkaytan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün havalimanındaki birimiyle görüştüğümüzde şu an için 15 Ocak'a kadar kar gözükmüyor. Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı olacak. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız. Tüm hazırlıklarımız bitti, kışı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkaytan, ekimde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talimatıyla yaptıkları toplantıyla tüm paydaşlarla kara karşı nasıl mücadele yürüteceklerine karar verdiklerini, planlamalar dahilinde bu çalışmaları uygulayacaklarını sözlerine ekledi.