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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 14:56

İstanbul Havalimanı kışa hazır! 7 filo, birbiriyle eş zamanlı ve bağlantılı çalışacak

İstanbul Havalimanı, 404 kişilik personel ve 179 araçlık filosuyla çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

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