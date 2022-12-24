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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:44

İspir-Rize il sınırı yolu hizmete açıldı! Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

İspir-Rize il sınırı yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İspir-Rize İl Sınırı Yolu, seyahat süresini 20 dakikadan 10 dakikaya düşürecek.

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