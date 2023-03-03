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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 09:43

İskenderun'da enkazlar kaldırılıyor! Kamyonlar gece gündüz demeden çalışıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan yapıların enkazını kaldırma işlemleri başladı. Bin 100 dekarlık enkaz döküm sahasına kamyonların biri gelip bir diğeri giderken, güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu görüldü.

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