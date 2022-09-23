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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:45

'Işık hadisesi' 258 yıldır aksamadan işliyor! O anı görmek için sabah namazında bir araya geldiler

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması vatandaşlarca izlendi.

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