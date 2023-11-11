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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 01:10

İşgalci İsrail'in ablukası Batı Şeria'da da sürüyor... Kudüs sokakları boş kaldı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Kudüs'te sokaklar boş kaldı.

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