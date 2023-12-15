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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:08

İşgalci İsrail güçleri, AA foto muhabirini darbetti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

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