İnşası devam eden Trabzon Şehir Hastanesi! Yüzde 70'i tamamlandı

Şehir hastanesiyle ciddi oranda yatak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmayı umut ettiklerini anlatan Usta, şu değerlendirmede bulundu:





"Bunlar bizim ilimizin özellikle rahatlaması açısından önemli noktalar. Diğer taraftan şehrin bütünsel yaklaşımını sağlayabilmemiz için kalp, doğum, çocuk için bir başka yere gidilmesi gibi durumları ortadan kaldırarak tek merkezde tüm branşların hizmetinin alınabileceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bunlarla şehir hastanemiz daha da öne çıkmış olacak. Tabi içerisinde onkoloji merkezi ile gen laboratuvarı ve diğer bir çok hizmetiyle halkımız bunu hissedecek."