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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 12:31 |

İnşası devam eden Trabzon Şehir Hastanesi! Yüzde 70'i tamamlandı

Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olarak tasarlanan ve 2025 sonunda tamamlanması planlanan Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor.

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