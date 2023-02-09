İlk gündem bugüne Kahramanmaraş merkezli depremden kurtarılan insanlar

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Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yıkılan binalar yürekleri dağlarken hem devlet hem de vatandaş tek yürek yürek oldu. Arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma sayesinde birçok kişi enkaz altından kurtarıldı.

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38 SAAT

Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan Dilek (23) ve İrem (19) Hancı kardeşlerin babaları Erol Hancı da (62) 38 saat sonra sağ çıkartıldı.



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37 SAAT

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki küçük Eymen'i ekipler enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtardı.



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36 SAAT

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.



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35 SAAT

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından depremden 35 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Ekipler, Ali Taşı Mahallesi 1302 Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 15 yaşındaki Mahmut Nebi Uygul'u kurtardı.

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34 SAAT

Gaziantep'te depremde çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeş 34 saat sonra kurtarıldı.



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34 SAAT

Yıkılan evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, anne ve babalarından gelecek haberi bekliyorlardı. Enkazdan daha sonra çıkan hafif yaralı babası ve annesi yürüyerek Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelince, anne-baba ve çocukların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.



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33 SAAT

Hatay'da 3 katlı bir binanın 1. katındaki kolon arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğu arama kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ salim çıkartıldı.



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33 SAAT

Hatay'da ekipler, 4 yaşındaki Zeynep ile annesini ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkazdan kurtardı.

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33 SAAT

Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı



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33 SAAT

Kahramanmaraş'da meydana gelen depremin ardından bölgeye intikal eden Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Elbistan'da depremden 33 saat sonra bir kişiye canlı ulaştı.



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33 SAAT

Hatay İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33 saat sonra enkazdan kurtardı. Hastaneye sevk edilen Arya, Azra ikinize kavuşacak.



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32 SAAT

Adıyaman'da depremden 32 saat sonra enkazdan bir kadın kurtarıldı



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32 SAAT

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti.



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32 SAAT

Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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31 SAAT

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



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31 SAAT

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.



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30 SAAT

Kepez Belediyesi ekipleri 30 saat sonra 4 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı.



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30 SAAT

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, enkazdan bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı.



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30 SAAT

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı.



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30 SAAT

Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 1 kişi 30 saat sonra kurtarıldı.



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29 SAAT

Hatay'da 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

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29 SAAT

Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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29 SAAT

Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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28 SAAT

Kahramanmaraş'ta, depremden 28 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı.



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28 SAAT

Van'ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.



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28 SAAT

10 ili vuran Kahramanmaraş depremi, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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28 SAAT

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.



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26 SAAT

10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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25 SAAT

Malatya'da baba ve kızı 25 saat sonra kurtarıldı.



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24 SAAT

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan enkazın altında 24 saat kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



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24 SAAT

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarıl



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22 SAAT

Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.



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21 SAAT

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan 2 kadın, 21 saat sonra kurtarıldı.



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21 SAAT

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı



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20 SAAT

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan vatandaş 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



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Erzurum'dan bölgeye giden ekipler, Hatay ve Malatya'da 9 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

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15 SAAT

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



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14 SAAT

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkılan Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.



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12 SAAT

MSB, Gaziantep Nurdağı'nda küçük yaşta bir çocuğun enkazdan kurtarıldığını bildirdi.



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8 SAAT

Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.