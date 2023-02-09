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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:27

İlk gündem bugüne Kahramanmaraş merkezli depremden kurtarılan insanlar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili de etkileyen 7,7 ve 7,5 şiddetindeki depremin ardından büyük yıkımlar yaşandı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde binlerce vatandaş enkaz altından sağ salim kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan kişiler hızla tedavi altına alındı.

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