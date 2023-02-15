İlk gündem bugüne Kahramanmaraş depremiyle ilgili ortaya atılan iddialar ve gerçekler...

3 / 3



"Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi'ndeki Engelli Bireyler Sokakta Kalıyor" İddiası





"Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi'ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor" iddiasıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir.





HAKİKAT | Görüntüler söz konusu iddia ile sosyal medyada paylaşılmış, basın yayın organlarında habere konu olmuş ve bazı siyasetçiler tarafından dillendirilmiştir.





Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olarak 13:24'te meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremin Malatya'da hissedilmesi sebebiyle, deprem esnasında Özel Güvenim Bakım Merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır. Bu esnada kimin tarafından çekildiği ve servis edildiği bilinmeyen bir video ile engelli bireylerin sokakta kaldığı iddia edilmiştir.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bakım merkezi ile iletişime geçmiş, videodaki görüntünün deprem anına ait olduğu ve binada herhangi bir problem olmaması sebebi ile engellilerin tekrar kurum içine alındığı öğrenilmiştir. Engelli bireylerin dışarıda kaldığı yönündeki iddialar, tamamen manipülasyon amaçlıdır.

