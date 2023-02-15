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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:15

İlk gündem bugüne Kahramanmaraş depremiyle ilgili ortaya atılan iddialar ve gerçekler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonucunda 10 ilimiz birden etkilendi. Ekiplerin canla başla çalıştığı deprem bölgeleri ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte ilk gündem bugüne Kahramanmaraş depremiyle ilgili ortaya atılan iddialar ve gerçekler...

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