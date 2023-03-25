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Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 15:53

İletişim Başkanlığı'ndan paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Paylaşılan belgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı.

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