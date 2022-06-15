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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:34

İleri teknolojiyle donatılan Türkiye-İran sınırı! Gece gündüz gözetleniyor

İleri teknolojiyle donatılan Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümündeki sınır duvarı, optik kuleler, termal kameralar ve sismik sensörlerle gece, gündüz kontrol altında tutuluyor.

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