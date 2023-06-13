İki ilde tefeci ve dolandırıcılara şafak operasyonu! 13 gözaltı kararı

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para verip kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan ve dolandıran şahıslara yönelik çalışma yaptı.