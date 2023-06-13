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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 13:11

İki ilde tefeci ve dolandırıcılara şafak operasyonu! 13 gözaltı kararı

Mersin merkezli iki ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon başlatıldı. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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