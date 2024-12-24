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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 14:21

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Kaç Suriyeli memleketine geri döndü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.

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