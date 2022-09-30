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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:05

Hollanda'ya kaçırılan kitabe yeniden ait olduğu topraklarda! THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

Hollanda'da bir müzayede evinde satışa konulan ve Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarıldığı belirlenen Şile Bozgoca Camii Kitabesi anavatanına geri döndürüldü.

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