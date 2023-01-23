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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:57

Hizmet vermeye bu sabah başladı! İstanbul Havalimanı Metrosu yolcuların beğenisini kazandı

Hizmet vermeye bu sabah başlayan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, yolcuların beğenisini kazandı.

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