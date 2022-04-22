Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete tekrar açıldı!

Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar saat 10:00 ile 18:00 arası ziyaret edilebilecek.

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Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi.