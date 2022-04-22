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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 14:38

Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete tekrar açıldı!

Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in Veysel Karani'ye hediye ettiği ve salgın nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif vaka sayısındaki düşüşle birlikte yeniden ziyarete açıldı.

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