Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete tekrar açıldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Hırka-i Şerif'in 2 yıl sonra ziyarete açıldığını duyurarak, "Asırlardır İstanbul'umuz Peygamber Efendimizin Veysel Karanî'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif'e ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyor." dedi.
Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi.
2 YILLIK HASRET SON BULDU
Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dua okunmasının ardından 2 yıllık hasret sona erdi ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
"EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN ONURUNU YAŞIYOR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açılışı sosyal medya hesabından duyurarak, "Asırlardır İstanbul'umuz Peygamber Efendimizin Veysel Karanî'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif'e ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyor.
Peygamberimizin emaneti Hırka-i Şerif Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde Hırka-i Şerif Camii'nde dualarla ziyarete açılıyor." dedi.
Hırka-i Şerif'i ziyarete gelenler cami girişinde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.