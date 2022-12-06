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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 13:18

Hedefler tam isabetle vuruldu! Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesinin takip ettiği 'Kardeş Yumruğu' Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde hedefler tam isabetle vuruldu.

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