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Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:11

Hatay'da 'Eren Abluka-12 Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını bildirdi.

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