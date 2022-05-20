Hatay'da 'Eren Abluka-12 Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.