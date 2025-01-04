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Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 10:31 |

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi! Kısa sürede test sürüşlerine başlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne kısmında kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağını bildirdi.

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