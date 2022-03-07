Haftanın yalanları! Hepsi deşifre edildi

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Zeytinliklerin maden projelerine açılacağı ve zeytin ağaçlarının kesileceği iddia edildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı zeytin ağaçlarının kesilmesinin söz konusu olmadığını, zeytin ağaçlarının Bakanlık tarafından onaylanan bölgeye taşınacağını ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işleminin yapılmayacağını açıkladı.

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TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, Türk İHA ve SİHA'ları için "Bu SİHA ve İHA'lar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi falan değil" iddiasında bulundu.

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Bayraktar SİHA üreticisi BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk İHA ve SİHA'larının sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu, %93 yerlilik oranıyla 19 ülkeye ihraç edildiğini belirterek söz konusu iddiayı yalanladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında, "Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz" iddiasında bulundu.

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Türkiye, Akdeniz'de son 3 yılda 8 derin sondaj yaparken, sismik araştırma gemileriyle denizlerimizden veri toplamaya devam ediyor.

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Sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı, bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı iddia edildi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağduru olduğunu belirterek, "Bu kardeşiniz 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız" dedi.