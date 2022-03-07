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Eklenme tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:31

Haftanın yalanları! Hepsi deşifre edildi

Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan haber servis ediliyor. Bazı yayın organlarının dolaşıma soktuğu yalanlar sosyal medyada hızla bilinçsizce yayılmaya devam ediyor. İşte deşifre edilen haftanın yalanları...

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