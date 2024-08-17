Gün ağarınca havadan müdahale yeniden başladı! İzmir'de orman yangını

Bölgedeki rüzgar nedeniyle ekiplerin çalışmasının zorlaştığını söyleyen Yumaklı, "Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette." açıklamasını yapmıştı.