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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 09:23

Gün ağarınca havadan müdahale yeniden başladı! İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına günün ağarmasıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı.