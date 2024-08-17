Gün ağarınca havadan müdahale yeniden başladı! İzmir'de orman yangını

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.
Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı.
3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.
Yangın nedeniyle İzmir'e gelen Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra Seyirtepe mevkisinde yaptığı açıklamada, dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine müdahalenin söylemişti.
Bölgedeki rüzgar nedeniyle ekiplerin çalışmasının zorlaştığını söyleyen Yumaklı, "Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette." açıklamasını yapmıştı.
YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ
Her iki yangının da ormanda çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, Karşıyaka'da yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söyledi.
Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.