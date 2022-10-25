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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 17:22

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif! Tarihin akışını değiştirecek

Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe'de günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu belirtti.

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