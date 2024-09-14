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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 10:54

Gıda toptancısında iğren görüntü! İş yeri mühürledi

İstanbul Avcılar'da kullanma tarihi geçen, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu. Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu. Gıda toptancısının iş yeri denetimin ardından mühürlendi.