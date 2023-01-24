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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:41

Geri sayım başladı! İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan tünel

Antalya ile Konya arasında yapımında sona gelinen ve 4 dakikada İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli, mayısta açılıyor.

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