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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 09:36

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan at binerken, kürek çekerken, atış yaparken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.