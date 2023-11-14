geleceğin Barbarosları yetişiyor burada yetişiyor! 1773 tarihinde kuruldu
8 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adı ile Kasımpaşa'da kurulan Deniz Harp Okulu (DHO), 250'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okul Komutanlığı, kuruluşunun 250'nci yıl dönümü münasebetiyle kapılarını basın mensuplarına açtı. Yüzme, kürek ve yelken gibi deniz sporlarına ve her branşta takım çalışmalarına ağırlık verilen okulda, yurtiçi ve yurtdışı spor müsabakalarına da iştirak ediliyor.