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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 14:52

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay tarafından hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği gemi, yarın Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak.

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