Gazze'ye insani yardım ulaştıracak! '15. İyilik Gemisi' Mersin'den uğurlandı

Pehlivan, daha önce Filistin halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen yardımlara ilişkin şu bilgileri verdi:





"Bugüne kadar gönderilen 14 insani yardım gemisi ve 14 uçak ile toplam 24 bin 843 ton gıda, 8 sahra hastanesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 60 bin 905 ton un, 53 ambulans, 19 bin 222 uyku tulumu, 98 bin 568 battaniye, 247 bin 500 ton tıbbi malzeme, 14 bin 524 çadır, 1451 jeneratör, 2 UMKE aracı, 424 bin 692 giyecek, 278 bin 998 hijyen seti, bir forklift, 141 bin 301 barınma malzemesi, 528 ton hijyen malzemesi, 3 mobil mutfak, 1083 oyuncak seti gönderilmiştir."