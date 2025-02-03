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Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 14:29 |

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak! '15. İyilik Gemisi' Mersin'den uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 1956 ton insani yardım malzemesini taşıyan '15. İyilik Gemisi', Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

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