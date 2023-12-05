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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 09:39

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

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