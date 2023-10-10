Gazze abluka altına alındı: İsrail sınıra yığınak yapıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Fırtınası' sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail'in Sderot kentindeki çatışmalar sonucu bazı araçlar hasar gördü.

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Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail ordusu, Sderot kentinin Gazze sınırına yakın bölgelerine çok sayıda asker, zırhlı araç ve tank sevkiyatı yaptı.