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Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:38

Gazze abluka altına alındı: İsrail sınıra yığınak yapıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Fırtınası' sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.

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