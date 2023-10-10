Gazze abluka altına alındı: İsrail sınıra yığınak yapıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Fırtınası' sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Fırtınası' sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail'in Sderot kentindeki çatışmalar sonucu bazı araçlar hasar gördü.
Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail ordusu, Sderot kentinin Gazze sınırına yakın bölgelerine çok sayıda asker, zırhlı araç ve tank sevkiyatı yaptı.
Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail ordusu, Sderot kentinin Gazze sınırına yakın bölgelerine çok sayıda asker, zırhlı araç ve tank sevkiyatı yaptı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail'in Sderot bölgesinde İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail'in Sderot bölgesinde İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.