Gaziantep'te depremzedeler için yapılan köy evleri görüntülendi! Bakan Kurum paylaştı

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Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremler sonrası geçici barınma alanları ve geçici iş yerlerinin inşa sürecini yürütürken bir yandan da kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımına hızla devam ediyor.



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Kurum, sosyal medya hesabından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve depremzedelerin yerleştiği köy evlerinin paylaştı.



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Bakan Kurum, paylaşımında "Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız" dedi.



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Görüşlerine yer verilen bir depremzede, "Felaketten sonra devletimiz sağ olsun evi kısa bir sürede tamamladı. Eşya, koltuk, televizyon gibi her şeyi güzel bir şekilde teslim etti" dedi.



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Başka bir depremzede de "Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler. Mesela beyaz eşyamız var, oturma grubu var, yatak odası var, çocuk odası var" diye konuştu.

