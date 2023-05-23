Gaziantep'te depremzedeler için yapılan köy evleri görüntülendi! Bakan Kurum paylaştı

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremler sonrası geçici barınma alanları ve geçici iş yerlerinin inşa sürecini yürütürken bir yandan da kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımına hızla devam ediyor.
Kurum, sosyal medya hesabından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve depremzedelerin yerleştiği köy evlerinin paylaştı.
Bakan Kurum, paylaşımında "Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız" dedi.
Görüşlerine yer verilen bir depremzede, "Felaketten sonra devletimiz sağ olsun evi kısa bir sürede tamamladı. Eşya, koltuk, televizyon gibi her şeyi güzel bir şekilde teslim etti" dedi.
Başka bir depremzede de "Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler. Mesela beyaz eşyamız var, oturma grubu var, yatak odası var, çocuk odası var" diye konuştu.