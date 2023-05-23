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Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 14:11

Gaziantep'te depremzedeler için yapılan köy evleri görüntülendi! Bakan Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilen köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, “Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız” ifadelerine yer verdi.

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