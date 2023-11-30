Gabar'da terör yok Off-Road var

Şırnak Valiliği ile Cizre Belediyesi himayesinde Çotanak Off-Road Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun ve Şırnak İl Temsilcilikleri iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 70 kişilik grup arazi araçlarıyla Gabar Dağı'na çıktı.

Burada Türk bayrağı açarak kısa süreli kamp kuran grup, daha sonra bölgede petrol üretimi yapılan Şehit Esma Çevik Üretim Kuyularını gezdi, Şehit Astsubay Esma Çevik Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

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Yarın da kentte yapılacak faaliyetlere katılacaklarını aktaran Uçan, "Bu organizasyonu yaparken şunu vurgulamak istedik. Terörden temizlenmiş bu bölgelerin yeniden gençlik faaliyetlerine ne kadar açık olabileceğini biz Karadeniz'den gelerek tüm Türkiye'ye göstermek istedik." dedi.