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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 01:25

Gabar'da terör yok Off-Road var

Giresun Çotanak Off-Road ekibi terörden temizlenen Gabar Dağı'na çıkarak Türk bayrağı açtı.

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