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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 16:40

Film gibi tatbikat! Çanakkale Havalimanı'nda heyecanlandıran görüntü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, 'Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı' gerçekleştirildi.

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