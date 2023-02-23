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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:52

Fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi

Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasındaki yaklaşık 20 kilometrelik fay hattında yarıklar oluşturan zemin sıvılaşması dron ile görüntülendi.

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