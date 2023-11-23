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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:52

Eyüpsultan'da toprak kayması! 2 bina boşaltıldı

İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı.

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