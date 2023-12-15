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Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:55

Eskişehir merkezli 5 ilde 'Kafes-18 Operasyonu' Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki 'Kafes-18 Operasyonu' kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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