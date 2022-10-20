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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:02

Eski tip ehliyetleri değiştirme süresi uzatıldı! Gerekli belgeler nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi. Peki ehliyet değiştirmek için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

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