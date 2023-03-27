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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:11

Eski ilçe merkezi baraj suları altında kalmaya başladı! Yusufeli'nde duygusal anlar

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 85 metreyi geçmesiyle eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı.

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