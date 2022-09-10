  • $18,2398
  • 18,3252
  • 1007.11
  • 3521.38

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:08

Eren Abluka-36 operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.