Eren Abluka-36 operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı görüntüleri paylaştı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta başlatılan Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nda, İl Jandarma Komutanlığı, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 513 personel 38 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.