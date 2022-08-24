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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:09

Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı! İşte ilk kareler

İçişleri Bakanlığı, Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

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