Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı! İşte ilk kareler

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da başlatılan Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinden oluşan 622 personelin görev aldığı kaydedildi.